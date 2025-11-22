Türkiye’de temiz futbola doğru!..

1990’larda İtalya, “siyasette ‘Temiz Eller (İtalyanca: Mani pulite)’ operasyonu” yaşadı.

Operasyon, “siyasi yolsuzluklarla ilgili ‘ulusal çapta yapılan’ bir yargı” soruşturmasıydı ve “Birinci Cumhuriyet”i sona erdirdi, birçok siyasi partinin kapanmasına sebep oldu. Bazı siyasetçiler ve iş adamları, suçları ortaya çıkınca intihar, bazı yetkili ve sorumlular da istifa ettiler.

Operasyondan sorumlu “tam yetkili” savcı Antonio Di Pietro idi.

Şimdi başta futbol olmak üzere Türk sporunda “Temiz Eller” operasyonu başladı. “Yetkili Savcı” da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek oldu. Gürlek, futbolumuzdaki bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaparak, “Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Bizim ve TFF’nin yürüttüğü soruşturma başka, TFF’ye bağlı değiliz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz” dedi. “UEFA ve İnterpol ile anlaşmamız var” diyen Gürlek, “Esaslı, ciddi, sert sonuçlar verecek bir rota izleyeceklerini” açıkladı.

Başsavcı, “bir operasyon daha yapabileceğini” söyledi ve “Bu adımda başkanların, kulüp yöneticilerinin ve de yorumcuların olabileceğinin” altını çizdi.

Dikkat, ilk defa bir yetkili “cezası olacak bir konu için ‘yorumcular da’ var” dedi.

Ve de açıkça görülüyor ki, ilk defa “futbol medyasına kadar da uzanacak” bir soruşturma da başlayacak…

Anlaşılıyor ki; “artık” bizler de aynaya bakacağız.

Ve de “temiz” spor medyasına “Hoş gelsin, hayırlı olsun” diyeceğiz.

Okan Hoca dersini almış!..

Evet, Gençlerbirliği maçı öncesi açıklamaları gösterdi ki…

Kocaelispor’da, “sakatlıktan yeni dönen İcardi’yi ilk 11’e koyarak ‘çift santrfor’ denemesi ile tıkır tıkır işleyen sistemi değiştiren” ve kaybeden, böylece “şampiyonluk yarışındaki rahatlığı da zorluk ile değiştiren” Okan Hoca dersini almış…

Hedef Belçika’yı geçmek!..

Takımlarımız geçtiğimiz hafta Avrupa kupalarındaki maçlarını “yenilgisiz kapatınca” UEFA sıralamasında Çekya’yı çekip 9’unculuğa yükseldik.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Ajax’ı deplasmanda yendi, UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor, Hamrun’u mağlup etti. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen deplasmanından 1 puan ile döndü.

İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

1- İNGİLTERE: 100.783

2- İTALYA: 89.089

3- İSPANYA: 83.081

4- ALMANYA: 79.832

5- FRANSA: 71.822

6- HOLLANDA: 64.200

7- PORTEKİZ: 60.667

8- BELÇİKA: 56.950

9- TÜRKİYE: 47.000

10- ÇEKYA: 43.100

Puanlama lideri İngiltere’den 53.783 puan gerideyiz. Şimdi hedef yaklaşık 10 bin puan ileride olan Belçika’yı geçmek…

Bekliyoruz; inşallah!..

Şaka!..

Bu hafta, “şaka” köşemde Fenerbahçe başkan ve yöneticileri için “ciddi bir mesaj” var.

4 Süper Lig / 3 Türkiye Kupası /3 Türkiye Süper Kupası; Galatasaray’ın son 4 yılda kazandığı kupalar. Rakip başkan ve yöneticilerine duyurulur; “Bu kupalar alınırken başkan olan Dursun Özbek, genel kurulda yeniden Galatasaray başkanlığa adaylığını koyacak…”

Transferlerinizi ve yeni sezondaki kadronuzu “bu habere göre” yapmanız gerek, yoksa “Galatasaray Dursun Özbek yönetiminde art arda 5. şampiyonluğunu” yaşayacak…

