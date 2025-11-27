THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, “Her ülke kendi bayrak taşıyıcısını korumak istiyor. Biz de dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olarak her gün daha iyisini yapıyoruz. Yolcu çok değerli. Pamuklara sarıp taşımalıyız. TKPAY bunun parçası” dedi.

CANAN ERASLAN - Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olmasının yanı sıra turizmi büyütmeye yönelik adımlarıyla dikkat çeken Türk Hava Yolları (THY) bu adımlara bir yenisini ekledi. THY’nin mobil uygulamasına entegre olarak çalışacak olan TKPAY Cüzdan ile hem Türk vatandaşları hem de THY’nin uçtuğu tüm ülkelerdeki turistler hedeflendi. TKPAY’in lansman toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TKPAY’in artık THY’nin yalnızca finansal teknoloji girişimi değil, sektörde başka bir örneği olmayan, yolcuya uçtan uca seyahat tecrübesi sunan yeni bir dijital ödeme sistemi olduğunu dile getirdi. Her ülkenin bayrak taşıyıcısının desteklendiğini, bu destek sayesinde Toronto’dan 7. hattını bir türlü alamadıklarını söyleyen Bolat, “Havacılık çok önemli. Yolcuyu pamuklara sarıp taşımalıyız. Bu sistem de onun bir parçası” ifadesini kullandı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat

2 GÜNDE 20 BİN KULLANICI

Dünyada seyahat alışkanlıklarının değiştiğini, yolcuların artık sadece bir uçuş satın almadığını belirten Bolat, “Yolculuğun her aşamasında hız, güven, kişiselleştirme, kolaylık bekleniyor. TKPAY bunları gerçekleştirmek üzere tasarlandı. Amacımız, yolcuların ödemelerini kolaylaştırmak, iade süreçlerini hızlandırmak, kur çeviri maliyetlerini azaltmak ve özellikle yurt dışı yolcuları için işlemleri daha avantajlı hâle getirerek müşteri memnuniyetini artırmak. Aynı zamanda Türkiye’ye gelen turistler için dijital, kolay ve güvenilir bir ödeme sistemi sunarak ülke ekonomisine katkı sunmayı ve ülkemizde tutulan dövizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Bolat, TKPAY’in bugün itibarıyla 16 milyon kişinin aktif olarak kullandığı THY uygulamasına entegre olarak çalışacağını dile getirdi.

MİLLER PARA OLUP HESABA YANSIYACAK

TKPAY Genel Müdürü Mustafa Ekmen, TKPAY’in Turkcell, Ziraat Bankası, Troy, Vakıfbank ve Mastercard ile birlikte geliştirildiğini, her bilet alımında yüzde 10 avantaj sağlayacağını, 21 markada yüzde 5 ile yüzde 40 arasında indirim ve nakit iadeyi mümkün kılacağını söyledi. Turistlerin TKPAY cüzdana TL yükleyip ülkemizdeki tüm harcamalarını izlenebilir hâle getirebileceğini söyleyen Ekmen, ‘1.000 mil 250 TL’ hesabıyla millerin nakit paraya dönüşüp istenen hesaba gönderilebileceğini de dile getirdi. TKPAY ile şimdilik 21 markada indirim ve nakit iade sağlanırken, 7/24 ücretsiz para transferi, karekod ile ödeme, dijital ve fizikî kart kullanımı, anlık kur dönüşümü ve mil çevrimi gibi hizmetler sunuluyor.

TKPAY Genel Müdürü Mustafa Ekmen

CRUİSE İLE GELENE DE İNDİRİM FIRSATI

Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye’ye gelen turist sayısını artırmak, şu anda 1,7 milyon turistin geldiği ABD’de sayıyı 5 milyona çıkarmak, her yıl 107 milyon kişinin seyahat ettiği Çin’den alınan payı büyütmek istediklerini söylediği konuşmasında, “Taş tepeler her gün daha çok turisti çekiyor. Biz de 60 milyon turistin geldiği ülkemize daha çok turist çekmek istiyoruz. TKPAY Cruise ile gelenlere de avantajlar sunacak. 2025 zor bir yol oluyor. 2026’da daha çok paketle talebi artırmak, riskleri azaltarak ülkemize daha fazla turist kazandırmak amacındayız” diye konuştu.

CANAN ERASLAN

Haberle İlgili Daha Fazlası