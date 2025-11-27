Kütahya'da 8 katlı binanın birinci katındaki evde çıkan yangında mahsur kalan felçli hasta hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Bina sakinlerinden 5 kişinin de dumandan etkilendikleri öğrenildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler insanları tahliye edip yangını söndürdü.

75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katında, İsmet (68) ve Şükran Çabuk'un (65) oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ADAM ÖLDÜ, KARISI KURTULDU

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şükran Çabuk itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı, yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Felçli olduğu öğrenilen eşi İsmet Çabuk ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Binada mahsur kalan diğer dairelerde oturan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi 5 kişiye de olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından daireden çıkarılan Çabuk'un cenazesi, morga götürüldü.

SEVDA KİLİÇ

