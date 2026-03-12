ABD-İsrail-İran savaşı devam ederken, Beyaz Saray kulislerinde farklı bir senaryonun konuşulduğu iddia edildi. Kaynaklara göre ABD’nin askerî stoklarının hızla azalması ve çatışmanın uzama ihtimali, ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki bazı isimleri yeni bir yol haritası arayışına itti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların aynı şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi. Tahran’ın liderlerinin yanı sıra donanmalarını, hava kuvvetlerini, savunma sistemlerini ve radarlarını kaybettiğini belirten Trump "Onları yok edecek olsak, bunu 1 saat içinde yapabiliriz" dedi.

Trump, bu süreçte İspanya’nın kendilerine kötü davrandığını da dile getirerek "Onlarla bütün ticareti kesebiliriz" ifadelerini kullandı. Trump’ın bu söylemlerine karşı Beyaz Saray kulislerinde farklı bir senaryonun konuşulduğu belirtildi.

TRUMP'A "ÇIKIŞ PLANI" BASKISI

Kaynaklara göre ABD’nin askerî stoklarının hızla azalması ve çatışmanın uzama ihtimali, Başkan’ın çevresindeki bazı isimleri yeni bir yol haritası arayışına itti. Bazı danışmanların Trump’a savaşın nasıl sonlandırılabileceğine dair bir "çıkış planı" hazırlanması yönünde baskı yapmaya başladığı aktarıldı.

KARA HAREKÂTI İDDİASI

Öte yandan, ABD’li Demokrat Senatör Richard Blumenthal, İran operasyonunun ele alındığı Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Senato’daki 15 yıllık görevim boyunca katıldığım hiçbir bilgilendirme toplantısından bu kadar memnuniyetsiz ve öfkeli şekilde ayrılmadım. Savaşın ABD’ye maliyetinin ne olduğu dâhil birçok soru cevapsız bırakıldı. Görünüşe göre potansiyel hedefleri gerçekleştirmek için İran’a Amerikan askerlerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası