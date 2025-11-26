Hong Kong’un Tai Po bölgesinde bir konut kompleksi henüz bilinmeyen bir sebeple kısa sürede alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, dört kişinin yanarak hayatını kaybettiği ve içeride mahsur kalan çok sayıda kişinin olduğu bildirildi.

Hong Kong'daki 2000 konuta ev sahipliği yapan Wang Fuk Court sitesinde çarşamba günü çıkan büyük yangında 4 kişi ağır yanarak hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de mahsur kaldı.

South China Morning Post'un haberine göre, öğleden sonra Tai Po mahallesindeki bir malikanede alevler hızla bambu iskelelere yayıldı. Sosyal medyada dolaşan fotoğraf ve videolarda, yangının binayı sardığı, gökyüzüne yükselen yoğun dumanlar görülürken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri ihbarın yerel saatle 14.51’de alındığını, saat 15.34’te ise durumun kötüleşerek yangının 4. alarm seviyesine yükseltildiğini bildirdi. Yetkililer, mahsur kalan kişi sayısı veya yangının çıkış nedeni hakkında henüz bilgi vermezken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ZEYNEP ERDİVANLİ

