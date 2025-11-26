Aydın'da beklenen yağışların gelmemesi, barajlardaki su seviyesinin kritik seviyelere inmesine neden oldu. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan İkizdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 12'ye kadar düştü.

Yurt genelinde yaz mevsiminde sıcaklıkların beklenenden yüksek seyretmesi ve kuraklığın hakim olması, barajlarda alarma neden oldu. Özellikle büyükşehirlerde ve batı illerinde doluluk seviyeleri oldukça düşerken, Aydın'da da beklenen yağışların gecikmesi barajlarda su seviyelerini kritik düzeye çekti.

Kentin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan İkizdere Barajı'nda doluluk oranının Kasım ayı itibarıyla yüzde 12'ye düştüğü öğrenildi.

İÇME SUYUNDA ENDİŞELER ARTIYOR

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 14 Ekim 2025 verilerine göre; Kemer Barajı'nda doluluk yüzde 7, Çine Adnan Menderes'te yüzde 5, Gökbel'de yüzde 33, İkizdere'de yüzde 13, Topçam'da yüzde 19, Karpuzlu-Yaylakavak'ta yüzde 6, Karacasu Dandalaz'da yüzde 27 ve Adıgüzel Barajı'nda yüzde 9 olarak açıklanmıştı.

Kasım ayında beklenen yağışların gerçekleşmemesi, özellikle içme suyu açısından endişeleri artırdı. İkizdere Barajındaki su seviyesinin yağış mevsiminde olmamıza rağmen yüzde 12'ye düştüğü öğrenildi.

"İNŞALLAH EN KISA SÜREDE YAĞIŞLAR GELİR"

Aydın'ın İncirliova İlçesi Dereağzı Mahallesi sakinleri, sulama suyundan vazgeçtiklerini, artık içme suyu kaygısı taşıdıklarını belirtti.

Kuraklık nedeniyle yaz ayında ağaçlarını sulayamadıklarını hatırlatan Dereağzı Mahalle Muhtarı Bahattin Özgün, "Geçen yıla oranla bu yıl ekim ayı yağışlı geçti. Yine de yeterli su seviyesine ulaşamadık. Bölgemizde yaşayan canlılar, mahalle sakinlerimiz yağış olmamasından dolayı çok mağdur. Barajda gün geçtikçe su seviyesinin azalması Aydın ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için ciddi bir problem. İnşallah en kısa sürede yağışlar gelir. Barajlarımız dolar, bu kuraklığı kazasız belasız atlatırız" dedi.

"İÇME SUYUNUN DERDİNE GİRDİK"

Geçen yıla göre bu yıl yağışların düşük olduğunu ifade eden Dursun Ali Uysal, "Şu ana kadar istediğimiz düzeyde yağış olmadı. Barajımızın su seviyesi çok düşük. Sulama suyu değil, biz içme suyunun derdine girdik. Kurak giderse bizi çok etkileyecek. Her yer kurak. Umarız bundan sonraki aylarda yağışlar bol olur, barajlar dolar ve suyumuz bollaşır" diye konuştu.

SİNEM ERYİLMAZ

