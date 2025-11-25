İstanbul barajlarındaki su miktarı alarm vermeye başladı; doluluk oranı yüzde 19,8 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Ayrıca musluklardan akan kirli sular vatandaşın tepkisini çekti; İSKİ, meselenin operasyonel çalışmalardan kaynaklandığını açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 19,81’e geriledi. Kentin toplam 868,6 milyon metreküp su biriktirme kapasitesinin yalnızca 171 milyon metreküpü dolu durumda. Ömerli, Darlık ve Terkos gibi büyük barajlarda doluluk oranları yüzde 17-25 arasında değişirken, Kazandere ve Pabuçdere barajları kritik seviyelere geriledi. Son 10 yılın aynı dönemine göre baraj doluluk oranları, bugünkü değerle rekor düşük seviyeye indi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Marmara Bölgesi’nin son yıllarda kurak dönemlerden geçtiğini belirterek, yaz aylarında barajlardaki suyun hızlı şekilde tükendiğini söyledi. Toros, ekimde alınan yağışların sınırlı etkisinin olduğunu ve kasımda yüksek basınç sistemlerinin yağışları engellediğini vurguladı.

Barajlardan su çekildi çeşmeden çamur aktı

Prof. Toros, İstanbul barajlarının kent nüfusunun ihtiyacını karşılayacak seviyede bulunmadığını belirterek, kişi başı günlük su tüketiminin 200 litreyle sürdürülebilir olmadığını kaydetti. Toros, tasarruf tedbirleri olarak basınç düşürücü sistemler, ekonomik musluk başlıkları ve kademeli fiyatlandırma önerilerini sıraladı.

Öte yandan Ümraniye’de yaklaşık iki ay boyunca su kesintisi yaşayan vatandaşlar, suların gelmeye başlamasıyla birlikte kirli akması sebebiyle duruma tepki gösterdi. Durumu videoya çekip sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, yetkililerden problemin bir an önce çözülmesini istedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) konuya ilişkin açıklama yaparak, meselenin Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar sebebiyle meydana geldiğini belirtti. Açıklamada, “Bu hatlardan beslenen abonelerimizde suyun renginde geçici bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini yürütmektedir. Kısa süre içinde su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘SU SEVİYESİ GİTTİKÇE DÜŞECEK’

Gelecekte yağışlı bir dönemin öngörülemediğine dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Toros, baraj seviyelerinin düşmeye devam edeceğini belirterek, “Yapabileceğimiz en iyi çözüm su tasarrufu. Toplum olarak suyu dikkatli kullanmalıyız” dedi.

