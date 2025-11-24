Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın son oturumu tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

YDS/2 2025 sınavı 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşti. Aradan bir geçmesinin üzerine sonuçların açıklanacağı tarih adaylar tarafından beklenmeye başlandı. Bu kapsamda "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimine göre YDS/2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlayabilecek.

2025-YDS/2 sınav sonuçlarının, 5 Aralık 2025 tarihinde açıklamasınına ardından adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecektir.

YDS sınavı geçerlilik süresi her bir seviye için 5 yıldır. Yani mevcut seviyede doldurulmuş olan her 5 yıldan sonra, diğer alt seviyeye düşürüldüğü bilinmektedir.

SEVCAN GİRGİN

