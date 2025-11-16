ÖSYM tarafından 16 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonrasında nefesler tutuldu. Sınav sürecinin sona ermesiyle adaylar, sonuçların hangi tarihte, saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. İşte ÖSYM'nin takvimine göre belirlenen tarih...

Yabancı dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar, bugün YDS/2 sınavında ter döktü. Alınacak puanlar, akademik kariyerden memuriyete kadar bir çok alanda büyük önem taşıyor. Bu nedenle son tarihi yakından takip ediliyor.

YDS ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı? Adaylar için geri sayım başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı2025-YDS/2 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak. YDS sonuçlarının açıklanmasına bugünden itibaren (16 Kasım 2025) 19 gün kalmıştır.

YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YDS/2 sınav sonuçları ÖSYM'nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YDS sınavı geçerlilik süresi her bir seviye için 5 yıl geçerlidir. Mevcut seviyede doldurulmuş olan her 5 yıldan sonra, diğer alt seviyeye düşürülmektedir.

SEVCAN GİRGİN

