"Bornovalı Ayşo" olarak bilinen Ayşe Hanım, sosyal medyada fenomen haline gelen bir isimdir. Peki, Bornovalı Ayşo öldü mü, hayatta mı? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Eğlenceli videolarıyla isminden sıkça söz ettiren ve geniş bir hayra kitlesine sahip olan Ayşe, son zamanlarda "Bornovalı Ayşo vefat etti" iddialarıyla gündeme geldi.

"Düğünüm var benim, anlamıyor musun" sözleriyle sosyal medyada ünlenen Bornovalı Ayşo'nun sağlık durumu merak konusu oldu.

Bornovalı Ayşo öldü mü, hayatta mı? İzmirin fenomen isminin sağlık durumu gündemde

BORNOVALI AYŞO ÖLDÜ MÜ, HAYATTA MI?

Bornovalı Ayşo ölmüştür. Genç fenomenin hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye yol açtı.

Şarkıcı Pau, bir dönem bakımını üstlendiği Ayşe’nin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurarak, “Bugün beni derinden etkileyen bir haber aldım… Ablacım çok üzüldüm. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailene ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum… Sen zaten melek gibi bir insandın, inanıyorum ki Rabbim seni cenneti ile mükafatlandıracaktır. Hakkım varsa helal olsun” ifadelerine yer verdi.

BORNOVALI AYŞO NEDEN ÖLDÜ?

Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Ayşo’nun vefat haberini şarkıcı Pau duyurdu.

İzmir Bornova’daki bir kafede bulunduğu sırada fenalaştı. Sosyal medya fenomeni Ayşo hayatını kaybetmiştir.

BORNOVALI AYŞO KİMDİR?

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Ayşe, "“Düğünüm var benim, anlamıyor musun?”, “Pazartesi evlenecem ben” gibi sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı PAU (gerçek adı Ayhan Ulu), Ayşo ile videolar çekmiştir. 68 yaşında olduğu söylenen Ayşo, hayatını kaybetti.

SEVCAN GİRGİN

