Merakla beklenen İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45'te oynanacak. Peki, karşılaşmayı yönetecek Felix Zwayer kimdir, kaç yaşında? İşte tüm ayrıntılar...

Felix Zwayer kimdir, kaç yaşında? Türkiye - İspanya Maçını yönetecek

FELİX ZWAYER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye-İspanya maçında baş hakem olarak görev yapacak olan Felix Zwayer, 19 Mayıs 1981 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında olan hakem Berlin’de yaşamaktadır.

Berlin Futbol Federasyonu’na bağlı SC Charlottenburg’da hakemlik yapan Zwayer, FIFA hakemi ve UEFA elit kategori hakemi olarak uluslararası maçları yönetiyordur.

Felix Zwayer İstatistikleri şu şekildedir;

Toplam Maç: 656

Sarı Kart: 2.744

Çift Sarıdan Kırmızı Kart: 77

Kırmızı Kart: 51

Penaltı: 185

