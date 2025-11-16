Sivas’ta kayıp 80 yaşındaki Medet Uzun, demir yolu yakınında ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Uzun’un kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek; soruşturma devam ediyor.

Sivas’ta geçtiğimiz gün evinden ayrılıp sırra kadem basan 80 yaşındaki Medet Uzun'dan acı haber geldi.

Sivas-Kayseri karayolu İmaret köyünde demir yolu yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaş ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Uzun’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Uzun’un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor



ÇAGLA ÇAGLAR

