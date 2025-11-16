Brent petrol, jeopolitik endişeler ve arz-talep dengesine yönelik gelişmelerin etkisiyle haftayı pozitif tamamladı. ABD ham petrol stoklarındaki artış fiyatları aşağı çekerken, Ukrayna’daki liman saldırısı ve Orta Doğu'daki gerilim yükselişi destekledi. OPEC ise 2025 talep öngörüsünü günlük 105 milyon 140 bin varil olarak açıkladı.

Petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta yatırımcıların odağı arz ve talep dengesine dair gelişmelerdeydi. Brent petrol, jeopolitik endişelerin etkisiyle haftayı pozitif bir seyirle kapattı. ABD’deki ham petrol stoklarındaki artış küresel arzın mevcut yakıt talebini fazlasıyla karşıladığı yönündeki endişeleri güçlendirirken, jeopolitik gerginliklerin arz sıkıntısına yol açabileceği beklentileri fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel enerji arzına yönelik belirsizlikleri artırmaya devam etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın barış istediğini ancak Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyonu" sürdüreceklerini açıkladı. Buna ek olarak Ukrayna'nın Novorossiysk Limanı'ndaki bir petrol deposuna düzenlediği insansız hava aracı saldırısı arz endişelerini artırarak fiyatlardaki yükselişi destekleyen bir diğer faktör oldu.

Petrolde beklentiler artıyor! Günlük 105 milyon 140 bin varile ulaşabilir

ABD STOKLARI FİYATLARI ETKİLİYOR

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen stok artışı, arz fazlası endişelerini gündeme getirerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 400 bin varil artışla 427 milyon 600 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi.

EIA'nın yayımladığı "Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu", ABD'de ham petrol üretiminin artacağına işaret ederek fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

GÜNLÜK 105 MİLYON 140 BİN VARİLE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ekimde günlük ham petrol üretimini önceki aya göre 33 bin varil artırarak 28 milyon 460 bin varile yükseltti. Örgüt, 2025 ve 2026 yıllarına dair küresel petrol talebi artış öngörülerini değiştirmedi. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile ulaşması bekleniyor.

CÜNEYT AKÇATEPE

