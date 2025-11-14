Türkiye’de yüksek değerli yeni banknotların basılmaması tartışma konusu olurken, uzmanlar bunun dijital para dönemine geçişin açık bir işareti olduğunu belirtiyor. İslam Memiş’e göre 2030’a gelindiğinde kağıt paranın büyük bir kısmı tedavülden kalkmış olacak.

Kağıt paralar tarihe mi karışacak? Dijital paralar hızla yaygınlaşırken, kağıt paralar ve geleneksel bankacılık modelinde yolun sonu görünüyor. Türkiye'de yeni banknotların neden basılmadığına değinen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dijital paraya geçişin hız kazanacağını belirtiyor.

KAĞIT PARALAR TARİHE Mİ KARIŞACAK?

Konuyla ilgili Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a 8 Kasım 2025 tarihinde 200 TL’den büyük banknot basımı için çalışmaların olup olmadığı soruldu. Karahan ise, "Kayıt dışı ekonominin kayıt içine geçişi için önemli bir unsur oluşturduğundan biz mevcut durumdan memnunuz" cevabını verdi. Yeni yüksek değerli banknot basımı planlarının olmadığı buradan anlaşıldı.

Gelişmelerle ilgili vatandaşları bilgilendiren İslam Memiş, enflasyona rağmen yeni banknotların niçin basılmadığına açıklık getirdi. Dijital paralara geçiş sürecinin hız kazanacağını vurgulayan Memiş, konuşmasında şunları kaydetti:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

İSLAM MEMİŞ'TEN 2030 SENARYOSU

"Dünyada dijital paralarla ilgili büyük bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Merkez bankaları kendi dijital para projelerini hazırladı hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üçüncü faz denemesini başarılı bir şekilde tamamladı. Yakın gelecekte dijital paralara geçiş süreci başlayacak.

2030 yılına kadar kağıt para kullanımının büyük ölçüde sona ermesi bekleniyor. Bu nedenle Türkiye’de 200 TL’lik banknotun değerinin artırılmaması (örneğin 500 TL veya 1000 TL’lik banknot basılmaması) dijital paraya geçişin bir göstergesi. Kayıt dışı ekonomiyi önlemek, paranın transferini takip etmek ve herkesin dijital sistemlere mahkum olmasını sağlamak amacıyla kağıt para tedavülden kalkıyor.

Avrupa Merkez Bankası, 2019 yılında 500 Euro’luk banknotların üretimini durdurmuştu. Şimdi ise 2026 yılında 200 Euro’luk banknotların üretimini sonlandırmayı planlıyor. ABD’de ise en yüksek banknot olarak 100 dolar kalacak. Türkiye de benzer bir sürece girebilir. 200 TL’lik banknot yerine maksimum 100 TL’lik banknot basılabilir. Türkiye’de dijital bankacılık lisansları verildi ve geleneksel bankacılık modeli değişmeye başladı."

