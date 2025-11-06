Şaşırtan gerçek! İslam Memiş 90'lara damga vuran ünlü ismin kardeşiymiş

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kez kardeşiyle gündem oldu. Piyasaların nabzını tutan öngörüleriyle tanınan Memiş, 1990’lı yıllarda televizyon ekranlarına damga vuran Medyum Memiş’in kardeşi çıktı.

Bir dönem canlı yayınlarda yaşadığı tartışmalar ve Keto’ya attığı tokat ile hafızalara kazınan Medyum Memiş, 90’ların en medyatik isimleri arasında yer alıyordu.

1968 yılında Ordu’da dünyaya gelen Medyum Memiş’in kardeşi İslam Memiş, bugün Türkiye’nin en çok takip edilen ekonomi yorumcularından biri.

SEKTÖRDE "ALAYLI" OLARAK TANINIYOR

Medyum Memiş’in kendisinden 12 yaş küçük kardeşi İslam Memiş, uzun yıllardır altın ve para piyasalarına yönelik değerlendirmeleriyle Türk basınında önemli bir yer edinmiş durumda.

Aslen kuyumculukla uğraşan İslam Memiş, sektörde “alaylı” olarak tanınıyor. Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi mezunu olan Memiş, değerli madenler üzerine yaptığı analiz ve yazılarıyla dikkat çekiyor.