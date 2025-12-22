Yıllardır enflasyonun gölgesinde yaşayan memur ve emeklileri 2026'ya umutlu mu girecek, yoksa aynı döngü mü devam edecek?

Her zam dönemi, sabit gelir sahipleri gibi memur ve emekliler için de bir rahatlama umudu taşır. Ancak sahadaki gerçekler farklı bir tablo çiziyor.

TÜİK'in Kasım 2025 verileri açıklandıktan sonra, geriye sadece aralık ayı enflasyonu kaldı. 5 Ocak 2026'da tüm rakamlar netleşecek. Memurlar ve Emekli Sandığı'na bağlı milyonlarca emekli için Ocak 2026'da toplu sözleşme oranlarının ötesinde ek iyileştirmeler gelecek mi?

Memur emeklilerine verilen vaatler yerine getirilecek mi? Haydi, rakamları inceleyelim ve Ankara kulislerine göz atalım…

ENFLASYON RAKAMLARI NE ANLATIYOR?

TÜİK'in son bültenine göre, TÜİK Kurumsal. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.

İşte son beş ayın özeti:

2026'da memur ve emeklilerini ne bekliyor?

Eylüldeki %3,23 aylık artış (beklenti %2,5'ti), dezenflasyon sürecini baltalamıştı. Ekimdeki %2,55 de ekonomi yönetimini zorlamıştı.

Kasım ayı ise beklentilerin altında kaldı. Yine de yıl sonu %30 altı hedefi uzak görünüyor. Merkez Bankası, 2025 hedefini %25-29'dan %31-33'e yükseltti. Ancak kasımdaki düşük artış sonrası, aralıkta da benzer bir seyir bekliyorum. Yıl sonu enflasyonu %32'yi aşmayacak gibi.

ZAM HESAPLARI: %17,57 KESİNLEŞTİ, DAHA NE KADAR ARTACAK?

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim kümülatif enflasyon farkı toplamı %10,25'ti. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bu oran %11,21'e çıktı. Bu oran aynı zamanda SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin 5 aylık garantilenmiş zammını oluşturmaktadır. Memur ve memur emekli maaşlarının zam hesabı farklı, keza toplu sözleşmelere göre belirlenmektedir.

Hatırlayın: En son Temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına %15,57 zam yapılmıştı. Ama yine enflasyonun altında kaldı! Zira son 3 dönemde (Temmuz 2024: %5,42; Ocak 2025: %4,21; Temmuz 2025: %1,10) hep aynı hikâye: maalesef toplu sözleşme zincirleri memur emeklisini de aşağı çekiyor.

Üç dönem TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun altında güncelleme ile karşı karşıya kalan memur ve emeklisine ocak ayında iyi haber! Bu kez böyle olmayacak. Yani resmî enflasyonun altında ezilme olmayacak.

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim ayı enflasyonuyla birlikte 4 aylık zam oranı %16,55 idi. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte %5,91 enflasyon farkı oluştu.

Toplu sözleşme zammı (%11) eklendiğinde şimdiden kesinleşen 5 aylık zam toplamı %17.57’ye yükseldi. Bu orana ayrıca +1000 TL taban artışı garanti. Buna göre hâlen en düşük memur emekli maaşı 22.671 TL iken 5 aylık zamla 22 bin 655 TL +1000 TL taban artışına ulaştı.

Yıl sonu enflasyonu tahminimiz en fazla %31 ila 32 aralığında olması yönündedir. Bu durumda memur ve emeklilerinin zam oranı %18,5-19,5 bandında olması kuvvetle muhtemel hâle gelecektir. Üstelik 1000 TL'lik seyyanen taban ödemesiyle (özellikle emeklilerde) %20'yi bulması mümkün. Eski emekli sandığı kuralları burada devreye giriyor: Memurlardan farklı yansıma, cepleri minik de olsa biraz daha doldurabilir.

ANKARA KULİSLERİ: EK İYİLEŞTİRME YOK MU?

Ankara'dan esen rüzgârlar soğuk: 2023/Temmuz ayından beri memur emeklilerine defalarca verilen seyyanen zam vaadi, ekonomi ekibinin freniyle bir kez daha suya düşüyor. 8 bin 77 TL olan seyyanen zam bugün 18 bin 500 TL’yi aşmış bulunmaktadır. Yani seyyanen zam vaadi ifa edilmiş olsa en düşük memur emeklisinin maaşı bugün itibarıyla 2026/Ocak zammı ilave edilmeden bile 40 bin TL’yi aşacaktı. Bu rakama 2026/Ocak zammı da ilave edilince rakam 50 bin TL’ye yaklaşacaktı.

Kulislerde net mesaj: "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme.

Hükûmet, gerekçe olarak enflasyon mücadelesini öne sürüyor, ama memur emeklileri artık yeter! Vaadinizi ifa edin! Dermanımız kalmadı diyor. Mevcut izlenimler toplu sözleşmede ne varsa sadece bunlar memurlara ve emeklisine verilecek. İlave tek kuruş bir iyileştirme bile ufukta görünmüyor.

UMUT VAR, AMA GERÇEKÇİ OLALIM!

Sevgili memur ve emekli kardeşlerim, Rakamlar %18,5-19,5 bandında bir soluk alma fırsatı sunuyor. Ama enflasyon tehdidi sürüyor. Seyyanen zam bu yıl da gelmeyecek. Yine de 77 yılı aşkın yasal gelenek ve vaatler gereği hakkınız olan seyyanen artış için mücadele sürecek...

Umarım yanılırım ve 2026, beklenen ek iyileştirmeleri getirir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşın-desteğimiz tam sizinle!

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...