Buca'da 28 gözaltı: CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu
CHP’nin yolsuzluk zincirine Buca da eklendi. Maaş alamayan işçiler grevdeyken, sevgilisiyle Phuket’te tatil yapan Başkan Duman’ın belediyesinde rüşvetle imar verildiği ortaya çıktı. 25 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de CHP'li Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda, imar ve planlarda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 25'i gözaltına alındı.
İzmir’de CHP’li Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı ve menfaat temin ettiği tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25’i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu, ikisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.