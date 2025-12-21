HABER MERKEZİ
DEM Parti İmralı heyetinden peş peşe ziyaretler!
DEM Parti heyeti salı günü 10.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, 12.30'da ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edecek.
DEM Parti İmralı heyeti önümüzdeki hafta salı günü peş peşe ziyaretlerde bulunacak.
Heyet, salı günü 10.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, 12.30'da ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edecek.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
2026 Bütçesi Meclis'te kabul edildi
DEM Parti dün de DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti'yi ziyaret etmişti.
Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Güler, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonraki zamanlarda gerekli açıklamaları yaparız." ifadelerini kullanmıştı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR