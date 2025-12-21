2026 Bütçesi Meclis'te kabul edildi. Oylamada 320 kabul, 249 ret oyu kullanıldı. Öte yandan oylama sırasında AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga partilerin grup başkanlarının araya girmesiyle sona erdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanıp oylama sürecine geçileceği sıra milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Bütçe oylaması öncesinde çıkan kavga AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Emir arasında yaşanan gerilime diğer vekiller de katıldı. Vekiller arasındaki gerilim yumruklu kavgaya dönüştü.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Öte yandan olaylı bütçe görüşmelerinin ardından 2026 yılı Bütçesi Meclis'te kabul edildi.

Oylamada 320 kabul oyuna karşılık 249 ret çıktı.

