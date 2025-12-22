Fransa’da bir mahkeme, tüm belgeleri eksiksiz olan Türk vatandaşlarına verilen vize retlerini hukuka aykırı buldu.

Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye arasında uzun süredir kriz başlığına dönüşen vize sorunu yargıya taşındı.

Fransa konsolosluklarının Türk vatandaşlarına verdiği vize retleri tartışmalara neden olurken, Strasbourg’da görülen dava dengeleri değiştiren bir kararla sonuçlandı.

Fransa’da yaşayan kız kardeşlerini ziyaret etmek isteyen anne ve kızının açtığı davada mahkeme, Vize Alt Direktörlüğü’nün ret kararını iptal etti.

Fransa’da mahkeme, tüm belgeleri eksiksiz olan Türk vatandaşlarına verilen vize retlerini hukuka aykırı buldu.

BELGELER TAM, ŞARTLAR YERİNE GETİRİLDİ

Mahkeme dosyasında yer alan belgelere göre başvuru sahipleri Fransa seyahati için tüm şartları eksiksiz karşıladı.

Gidiş-dönüş uçak biletleri satın alındı, kişi başı 30 bin Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yapıldı. Strasbourg Belediyesi tarafından onaylanan “Attestation d’accueil” belgesi de dosyada yer aldı.

Fransız Mahkemesi'nden Türk vatandaşlarına vize kararı

Davet eden kız kardeşin banka hesaplarında 22 bin 120 Euro bulunduğu, misafirlerini ağırlayabilecek mali güce sahip olduğu resmi kayıtlarla ortaya kondu.

“GERİ DÖNMEME” GEREKÇESİ MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Vize retlerinde sıkça kullanılan “göç riski” ve “geri dönmeme ihtimali” gerekçeleri mahkeme tarafından ayrıntılı biçimde ele alındı. Başvuru sahiplerinin Türkiye’de düzenli aylık gelire sahip olduğu, üzerlerine kayıtlı bir müstakil ev ve bir apartman dairesi bulunduğu dosyada yer aldı.

Eşleri, babaları ve diğer kız kardeşlerinin Türkiye’de yaşamaya devam etmesi güçlü aile bağları olarak değerlendirildi.

FRANSIZ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DOSYADA YOK

Kararda dikkat çeken bir diğer detay ise Fransa İçişleri Bakanlığı’nın tutumu oldu. Mahkeme heyeti, bakanlık adına savunma sunması gereken birimin dosyaya herhangi bir savunma ya da gözlem raporu eklemediğini kayda geçirdi.

Uzun süre dosyaya tek satır savunma sunulmaması, idarenin vize reddini hukuki zeminde savunamaz duruma düşmesine neden oldu.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Mahkeme, maddi durumu yeterli olan, konaklama belgesi belediye onaylı bulunan ve Türkiye ile güçlü bağlarını belgeleyen kişilere vize verilmemesini hukuka aykırı buldu.

