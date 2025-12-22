Fransız Mahkemesi'nden Türk vatandaşlarına vize kararı
Fransa’da bir mahkeme, tüm belgeleri eksiksiz olan Türk vatandaşlarına verilen vize retlerini hukuka aykırı buldu.
- Fransa'nın Türk vatandaşlarına verdiği vize retleri yargıya taşındı.
- Strasbourg'daki mahkeme, tüm şartları karşılayan anne ve kızının vize ret kararını iptal etti.
- Başvuru sahiplerinin mali durumu, konaklama ve Türkiye ile güçlü bağları yeterli bulundu.
- Fransa İçişleri Bakanlığı davaya savunma sunmadı.
- Mahkemenin kararı, benzer durumdaki Türk vatandaşları için emsal niteliğinde.
Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye arasında uzun süredir kriz başlığına dönüşen vize sorunu yargıya taşındı.
Fransa konsolosluklarının Türk vatandaşlarına verdiği vize retleri tartışmalara neden olurken, Strasbourg’da görülen dava dengeleri değiştiren bir kararla sonuçlandı.
Fransa’da yaşayan kız kardeşlerini ziyaret etmek isteyen anne ve kızının açtığı davada mahkeme, Vize Alt Direktörlüğü’nün ret kararını iptal etti.
BELGELER TAM, ŞARTLAR YERİNE GETİRİLDİ
Gidiş-dönüş uçak biletleri satın alındı, kişi başı 30 bin Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yapıldı. Strasbourg Belediyesi tarafından onaylanan “Attestation d’accueil” belgesi de dosyada yer aldı.
Davet eden kız kardeşin banka hesaplarında 22 bin 120 Euro bulunduğu, misafirlerini ağırlayabilecek mali güce sahip olduğu resmi kayıtlarla ortaya kondu.
“GERİ DÖNMEME” GEREKÇESİ MAHKEMEDEN DÖNDÜ
Vize retlerinde sıkça kullanılan “göç riski” ve “geri dönmeme ihtimali” gerekçeleri mahkeme tarafından ayrıntılı biçimde ele alındı. Başvuru sahiplerinin Türkiye’de düzenli aylık gelire sahip olduğu, üzerlerine kayıtlı bir müstakil ev ve bir apartman dairesi bulunduğu dosyada yer aldı.
Eşleri, babaları ve diğer kız kardeşlerinin Türkiye’de yaşamaya devam etmesi güçlü aile bağları olarak değerlendirildi.
FRANSIZ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DOSYADA YOK
Kararda dikkat çeken bir diğer detay ise Fransa İçişleri Bakanlığı’nın tutumu oldu. Mahkeme heyeti, bakanlık adına savunma sunması gereken birimin dosyaya herhangi bir savunma ya da gözlem raporu eklemediğini kayda geçirdi.
Uzun süre dosyaya tek satır savunma sunulmaması, idarenin vize reddini hukuki zeminde savunamaz duruma düşmesine neden oldu.
TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR
Mahkeme, maddi durumu yeterli olan, konaklama belgesi belediye onaylı bulunan ve Türkiye ile güçlü bağlarını belgeleyen kişilere vize verilmemesini hukuka aykırı buldu.