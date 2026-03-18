Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Arseniy Batagov'un Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soruyu cevaplayan Tekke, "Batagov'un Galatasaray maçına yetişme ihtimali zor" diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tekke, galibiyeti geçtiğimiz günlerde vefat eden Orhan Kaynak'ın ailesine ve Trabzonspor taraftarına hediye etti.

Zor bir maçtan değerli bir galibiyetle ayrıldıklarının altını çizen Tekke, "Topun bizde olduğu ama üretemediğimiz bir maç oldu. Duran toplarda etkiliydik. Eksik ve sakatları düşününce değerli bir 3 puan aldık. Şimdi dinlenme vakti. Ligin en zor periyoduna gireceğiz. Umarım orayı da iyi şekilde tamamlarız." ifadelerini kullandı.

"ONUN OYNAMAYACAK OLMASI BİZİM KÖTÜ"

Galatasaray ile oynayacakları maça Arseniy Batagov'un yetişip yetişmeyeceği sorulan Tekke, "Batagov'un Galatasaray maçına yetişme ihtimali zor görünüyor." dedi.

Maçta sarı kart görerek Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düşen ve mücadelenin ardından duygusal anlar yaşayan Oulai'yle ilgili de konuşan Fatih Tekke, "Oulai sadece bir kart için duygusallaşmadı. Onun oynamayacak olması bizim için tabii ki olumsuz. Çok değerli bir oyuncu. Yapacak bir şey yok." açıklamasını yaptı.

"OYUNCULARDA MOTİVASYON DÜŞÜKLÜĞÜ OLABİLİR"

Eyüpspor'un cesur bir futbol ortaya koyduğuna dikkati çeken Fatih Tekke, "Bu onlara puanlar sağlar mı emin değilim ama umarım sağlar." diye konuştu.

Eflatun-beyazlı takımın futbol oynamaya çalışan bir ekip olduğunun altını çizen Tekke, "Genç oyuncuları var, durumları belli. Saygıyı fazlasıyla hak ediyor. Özellikle milli takım arası öncesi, tatil öncesi gibi maçlarda her takımda oyuncularda motivasyon düşüklüğü olabilir. Ön bloktaki üretme problemini daha fazla deneyerek aşmak zorundayız. Çok zor maçlarımız var. Galatasaray maçı etken değil, tatil öncesi maç olduğu için oluyor." diyerek sözlerine devam etti.

Birçok futbolcuyu farklı farklı pozisyonlarda oynattıklarını da sözlerine ekleyen Tekke, şöyle konuştu:

"Kenarda problemlerimiz var. Muçi sadece 10 numarada oynayıp skor üretti diyemeyiz. Oyun içinde Muçi'nin özellikle o bölgede kendisini daha iyi hissettiği söylenebilir. Oyun içinde sağda da oynuyor, solda da oynuyor. Onun sabrı bizim için önemli. Elinden geleni yapıyor. Böyle devam etmek zorundayız. Birçok oyuncu birçok bölgede oynuyor. Bazen santrfor, 5-3-2'nin 3'lüsünde oynuyor. Ozan Tufan bugün sağ bek başlayıp sol beke sonra da sol stopere geçti. Çok fazla alternatifimiz yok. Muçi'nin inişli çıkışlı olması gayet doğal. Skora etki etmek birinci hedef değil, birinci hedef takımın galip gelmesi."

Haberle İlgili Daha Fazlası