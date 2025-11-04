Altında 'kademeli' strateji! İslam Memiş, Kasım planını açıkladı, rotayı bambaşka yere çevirdi

Altın ve döviz cephesini yorumlayan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara Kasım ayı için yeni rota çizdi. “Altında yüzde 25 alım yaptık, kalan yüzde 75 Kasım sonuna kadar beklemede” diyen Memiş, bu dönemin en cazip yatırımını ise açık açık söyledi: “Bitcoin şu anda en ucuz enstrüman!”

Altın fiyatlarındaki düşüşleri “alım fırsatı” olarak yorumlayan Memiş, yatırımcılara kademeli alım tavsiyesini yineledi:

“Gram altında 5.540-5.550 TL seviyelerindeyiz. Kasım sonuna kadar her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendireceğiz.

Kasım sonuna kadar kademeli almak suretiyle altın tarafındaki alımlarınızı değerlendirebilirsiniz.

Bazı arkadaşlar diyor ki, işte “Yüzde 25 nedir?” Yüzde 25 çok basit. Yani 1 milyon TL paran var, bunun 250.000 lirasıyla alıyorsun, diğer 750.000 lirayı bekletiyorsun. Yani tekrar düştüğü zaman 250.000 TL, tekrar düştüğü zaman 250.000 TL. Böyle kademeli alım yapmak suretiyle Kasım ayına kadar bu fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.

Ana trende odaklandığımız için yani 3.800 dolar seviyesine odaklandığımız için burada Kasım sonuna kadar kenarda sessizce beklemeye yine devam edeceğiz. "

PAKETLİ GRAM ALTINDAN UZAK DURUN

Altın alımında paketli gram altınlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Memiş, “İşçilikli oldukları için paketli gram altın alınmaz. Cumhuriyet altını, tam, yarım veya çeyrek tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.

Bitcoin için “soygun devam ediyor” diyerek piyasalardaki manipülasyonlara dikkat çeken Memiş, buna rağmen umutlu konuştu:

“Bitcoin şu anda 104 bin dolar seviyesinde. Eğer bugün param olsaydı, buradan maliyet yapardım. Hükümet açıldıktan sonra ABD borsalarında ve kripto paralarda ralli bekliyorum. O yüzden bugün “Altın mı, Bitcoin mi?” sorusunun cevabı bende Bitcoin. Borsa mı Bitcoin mi? sorusunun cevabı bende Bitcoin. Döviz mi Bitcoin mi? sorusunun cevabı yine Bitcoin"

Memiş, yatırım sıralamasını da paylaştı:

“Bugün elimde para olsaydı birinci sırada Bitcoin, ikinci sırada Euro olurdu. Dolar ve altın için acele etmeye gerek yok.”

Euro/Dolar paritesinin 1.16 seviyesinin altına gerilemesini "alım fırsatı" olarak değerlendiren Memiş, "2026’nın ilk çeyreğinde hedefim 1.21 seviyesi"dedi. Dolar/TL kurunun ise Kasım ayında 43 TL seviyesine yerleşmesini beklediğini ifade etti.

Memiş’in yatırım stratejisi özetle şöyle:

Gram altında %25 alım tamam, kalan %75 Kasım sonuna kadar beklemede

Bitcoin “en ucuz yatırım aracı”

Euro/Dolar 1.16 altı alım fırsatı

Dolar/TL Kasım’da 43 TL’yi görebilir

İslam Memiş,“Kasım ayı Ekim’den daha iyi geçecek. Piyasaları bozan bir gelişme yok, sakin ve planlı hareket eden kazanır” sözleriyle yatırımcılara mesaj verdi.