CAF Afrika Uluslar Kupası’nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Nijerya ile Tanzanya karşı karşıya gelecek. Afrika Kupası sürecinde gözler Nijerya Milli Takımında yer alan Galatasaraylı yıldız futbolcu Osimhen'de olacak. Futbolseverler ise ''Nijerya-Tanzanya Afrika Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta, Osimhen oynayacak mı?'' merakla araştırıyor.

CAF Başkanı Patrice Motsepe, Afrika Uluslar Kupası’nın geleceğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Afrika Uluslar Kupası’nın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası modeline benzer şekilde dört yılda bir yapılacağı yeni bir takvime geçileceğini açıkladı. Peki, Nijerya-Tanzanya Afrika Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta, Osimhen oynayacak mı?



NİJERYA-TANZANYA AFRİKA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

CAF Afrika Uluslar Kupası’nda oynanacak Nijerya-Tanzanya maçı Exxen ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

NİJERYA-TANZANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nijerya-Tanzanya Afrika Kupası mücadelesi 23 Aralık 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Nijerya Milli Takımı’nın en önemli yıldızlarından biri olan Victor Osimhen’in Tanzanya karşısında sahada olması bekleniyor. Hücum hattında yer alan Osimhen’in ilk 11’de maça başlaması öngörülüyor.

NİJERYA-TANZANYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Nijerya: S. Nwabali, B. Osayi-Samuel, S. Ajayi, C. Bassey, Z. Sanusi, A. Iwobi, W. Ndidi, F. Onyeka, S. Chukwueze, Victor Osimhen, A. Lookman

Tanzanya: Y. Suleiman, L. Mwaikenda, B. Mwamnyeto, I. Hamad, P. Msindo, N. Miroshi, C. M’Mombwa, F. Salum, M. Abraham, T. Allarakhia, K. John

