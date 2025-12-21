Dünyanın en küçük otonom robotları tanıtıldı: Gözle zor seçiliyor, kendi kendine çalışıyor Penn Üniversitesi Mühendislik Fakültesi araştırmacıları ile Michigan Üniversitesi’nden bilim insanları, dünyanın en küçük tamamen programlanabilir ve otonom robotlarını kamuoyuna duyurdu. Çıplak gözle neredeyse fark edilemeyen robotlar, kabloya, manyetik alana ya da harici bir kumandaya ihtiyaç duymadan görev yapıyor.

BİR TUZ TANESİNDEN KÜÇÜK ROBOTLAR Her biri yaklaşık 200 x 300 x 50 mikrometre boyutlarında olan mikro robotlar, bir tuz tanesinden daha küçük ölçülere sahip. Robotların maliyetinin ise yalnızca bir kuruş seviyesinde olduğu açıklandı.



AYLARCA ÇALIŞABİLİYOR, ÇEVRESİNİ ALGILIYOR Işıkla çalışan mikro robotlar, üzerlerinde mikroskobik bilgisayarlar taşıyor. Bu sayede çevrelerini algılayabiliyor, sıcaklık değişimlerine tepki verebiliyor ve hareket yönlerini buna göre ayarlayabiliyor. Robotların aylarca kesintisiz şekilde çalışabildiği bilgisi paylaşıldı.



HARİCİ KONTROL YOK, TAM OTONOMİ VAR Science Robotics ve Proceedings of the National Academy of Sciences dergilerinde yer alan çalışmalara göre robotlar, kablo, manyetik alan ya da joystick benzeri herhangi bir dış kontrol olmadan çalışıyor. Sahip olduğu yeteneklerle, mikro ölçekte otonom robot teknolojisinde öncü konuma ulaştı.

MİKRO DÜNYAYA GÖRE TASARLANAN HAREKET SİSTEMİ Araştırma ekibi, hücre ölçeğinde hareketin fiziksel koşullarına uygun yeni bir hareket sistemi kullandı. Mikro ölçekte sürtünme ve akışkan direncinin belirleyici olduğu belirtilirken, robotları koşullara uyumlu şekilde yüzerek ilerledi.

TIP VE ÜRETİMDE YENİ BİR DÖNEM Bilim insanları, mikro robotların gelecekte hücre sağlığının izlenmesi, mikro cihaz üretimi ve çeşitli tıbbi uygulamalarda kullanılmasını hedefliyor. Robotların bireysel hücre düzeyinde çalışabilmesi, mikro ölçekte teknolojiler için yepyeni bir alanın önünü açmış oldu.

