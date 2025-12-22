Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk haftasında El Bilal Toure'nin penaltı kaçırdığı maçta Mali, Zambiya ile 1-1 berabere kaldı.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Mali ile Zambiya kozlarını paylaştı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Mohamed V Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Mali'nin golünü 61. dakikada Lassine Sinayoko attı. Zambiya'ya puanı getiren golü ise 90+1. dakikada Patson Daka kaydetti

EL BİLAL TOURE PENALTI KAÇIRDI

Müsabakada El Bilal Toure, 42. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

NENE VE TOURE 11'DE BAŞLADI

Mali'de forma giyen Beşiktaşlı El Bilal Toure ve Fenerbahçeli Dorgeles Nene, 76. dakikada süre aldı.

Bu sonucun ardından Mali ve Zambiya gruba birer puanla başladı. Grubun bir sonraki maçında Mali, Fas ile karşılaşacak. Zambiya ise Komorlar'la mücadele edecek.

