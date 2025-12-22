CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılı için asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerilerini açıkladı. Özel, her iki rakamın da 39 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Türkiye’de asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik 2026 beklentileri kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, muhalefetten dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de net bir rakamla dahil oldu. Özel, partisinin 2026 yılına ilişkin asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerisini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde (CAO) düzenlenen ilk Yürütme Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti.

Basına kapalı yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Özel, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda parti programında kapsamlı değişiklikler yapıldığını hatırlattı.

CAO bünyesinde oluşturulan politika kurullarının, partinin yetkili organlarıyla tam uyum içinde çalışacağını vurgulayan Özel, CHP’nin 2026 yılı için asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerisinin "39 bin lira" olduğunu söyledi.

