Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde seyir halinde olan N.Ö. idaresindeki otomobilin arka kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın bir anda alev aldığını fark eden sürücü, saniyeler içinde kendini dışarı atarak büyük bir tehlikeden kurtulurken; ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Tamamen hurdaya dönen araç nedeniyle tıkanan cadde trafiğine ise o esnada güzergahta bulunan bölge trafik ekipleri müdahale ederek yolun yeniden açılmasını sağladı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

