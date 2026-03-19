Daha önce İzmir’de fırından alınan ekmeğin içinden çıkan vida, bu kez de Elazığ’da bir ekmeğin içinden çıktı. Ekmeği böldüğünde vidayı gören neye uğradığını şaşırırken, şikayette bulunduğunu söyledi.

İzmir’in ardından Elazığ’da da bir vatandaşın aldığı ekmeğin içerisinden vida çıktı. Elazığ’da Fevzi Çakmak Mahallesi’nde marketten ekmek alan vatandaş eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı.

İzmir'den sonra Elazığ'da da görüldü! Ekmeğin içinden çıkan 'Pes' dedirtti

Yemek yerken ekmeği bölen vatandaş, ekmeğin içinde vida gördü. Vidayı görünce neye uğradığını şaşıran vatandaş, konu hakkında ilgili yerlere şikayette bulundu.

İZMİR’DE DE VİDA ÇIKMIŞTI

Daha önce de Ocak ayında İzmir’in Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi’nde fırından ekmek alan Yonca Polça aynı olayı yaşamıştı. Ekmeği bölen Polça, içinde sert bir cisim olduğu görmüş, hamurun içine tamamen gömülmüş cismin yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda bir metal vida olduğu anlaşılmıştı.

Polça "Ekmeği bölerken fark etmesek ya birimizin boğazına kaçacaktı ya da dişimizi parçalayacaktı" diyerek tepki göstermişti.

JİLET ÇIKMIŞTI

Nevşehir’de de sabah kahvaltı için fırına giderek ekmek alan Muhammet Boyacı, büyük bir faciadan dönmüştü. Ağzına götürdüğünde ekmeğin içerisinde bir sertlik hisseden Boyacı’nın ekmeğinin içinden jilet çıkmıştı.

Boyacı, "Pazar sabahı ailemle beraber kahvaltı yaparken babamın fırından almış olduğu ekmeğin içerisinden jilet çıktı. Büyük bir jilet ve biz de ekmeğin büyük bölümünü yemiştik. Ben ekmeği ağzıma atmak üzereyken son anda fark ettim. Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi” diyerek şikayette bulunacağını söylemişti.

