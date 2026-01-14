İzmir'de bir fırından alınan ekmeğin içinden çıkan şoke etti. Ekmeğin içindeki 3 santimlik vidanın fark edilmesi, yaşanabilecek felaketin önüne geçti.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi'nde bulunan bir fırından alınan ekmeğin sofrada bölündüğü sırada içinde sert bir cisim olduğu görüldü. Hamurun içine tamamen gömülmüş cismin, yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda bir metal vida olduğu anlaşıldı.

"YA BOĞAZIMIZA KAÇACAKTI YADA DİŞİMİZİ PARÇALAYACAKTI"

Aile şaşkına uğrarken, açıklamalarda bulunan Yonca Polça "Ekmeği bölerken fark etmesek ya birimizin boğazına kaçacaktı ya da dişimizi parçalayacaktı" dedi.

Olayın ardından ilgili kurumlara şikayette bulunmaya hazırlanan aile, denetimlerin arttırılmasını istedi.

Vida çıkan ekmekten görüntüler;

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti: Fark etmesek boğazımıza kaçacaktı

