Adana'daki 18 sanıklı cinayet davasında mütalaa açıklandı. Savcı 2 sanığın "cinayete azmettirme" suçundan, 2 sanığın da "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından cezalandırılmasını, 14 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi.

Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuksuz 18 sanığın yargılanmasına devam edildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamında toplanan delillere göre A.Y'nin telefon baz kayıtları incelemesi sonucu olay yerinde bulunduğunu ancak sonrasında firari konumda olduğunu, sanık F.B'nin de olaydan sonra firar ettiği ve Yalova'ya gitmek için başkası adına otobüs bileti aldığını, böylelikle sanıklar H.K. ve Y.K'nin diğer sanıklar A.Y. ve F.B'yi cinayete azmettirdiğini, A.Y. ve F.B'nin fikir ve eylem birliği içinde İbrahim Taşkıran'ı öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanıklar H.K. ve Y.K'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar, sanıklar F.B. ve A.Y'nin ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer 14 sanığın ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuksuz sanık F.B, cinayetle bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Cinayetin işlendiği adrese gitmediğini iddia eden F.B, ayrıntılı savunma yapmak için süre istedi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraat talep etti. Öldürülen İbrahim Taşkıran'ın kızı ve müşteki Sultan Taşkıran ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, firari sanık A.Y. hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri ile diğer sanıkların mevcut halinin devamını ve esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Taşkıran, 1 Eylül 2023'te merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde yürürken tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin 18 sanık hakkında hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

