Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte kurumlar, elektronik imza ve zaman damgası süreçlerini kendi sistemlerine entegre edebilecekleri çözümlere yöneliyor. Türkiye’nin ilk elektronik sertifika ve mobil imza hizmet sağlayıcısı olan E-Güven’in geliştirdiği Signitific İmzalama Kütüphanesi, özellikle entegratörler, SMS servis sağlayıcıları ve iş yönetim uygulaması geliştiricilerinin elektronik imza entegrasyonu ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

Türkiye’de dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte elektronik imza kullanımı hızla artıyor. BTK verilerine göre 2024 yılı ilk çeyreği itibarıyla Türkiye’de 7,6 milyon elektronik imza ve yaklaşık 994 bin mobil imza bulunurken, toplam elektronik sertifika sayısı 8,56 milyona ulaşmış durumda. Bu yaygın kullanım, elektronik imza altyapılarını; kamu işlemlerinden finans sektörüne, sözleşme yönetiminden e-fatura süreçlerine kadar birçok alanda kurumların operasyonel süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor.

Elektronik imza kullanımının artmasıyla birlikte, elektronik imza çözümleri, imzalama kütüphaneleri ve entegrasyon altyapıları kurumların gündeminde daha fazla yer almaya başladı. Bu kapsamda kurumlar, imzalama süreçlerini kendi platformları içinde yönetebilecekleri yapılara yönelirken, servis sağlayıcılar da müşterilerine entegre çözümler sunmayı hedefliyor.

E-İmza entegrasyonu ve İmzalama Kütüphanelerine olan ihtiyaç artıyor

İMZALAMA KÜTÜPHANELERİ İLE ESNEK ENTEGRASYON

Günümüzde birçok teknoloji sağlayıcısı, elektronik imza ve zaman damgası işlemlerini imzalama kütüphaneleri aracılığıyla kendi sistemlerine entegre ediyor. Bu yaklaşım, servis sağlayıcıların sundukları hizmetleri genişletmesine imkan tanırken, imzalama süreçlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesini mümkün kılıyor.

Farklı servis sağlayıcılarla çalışabilen esnek yapılar ve API uyumlu mimariler, entegrasyon süreçlerini daha yönetilebilir hale getirirken operasyonel sürekliliği de destekliyor. E-Güven, geliştirdiği çözümlerle bu ihtiyaca yönelik altyapılar sunuyor.

E-GÜVEN SİGNİTİFİC İLE ENTEGRE İMZALAMA ALTYAPISI

E-Güven tarafından geliştirilen Signitific İmzalama Kütüphanesi; elektronik imza, mobil imza ve zaman damgası süreçlerinin kurumların mevcut sistemlerine entegre edilmesini sağlayan bir altyapı sunuyor. Signitific ile entegratörler ve servis sağlayıcılar, elektronik imza altyapısını kendi uygulamalarına entegre ederek kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunabiliyor. Bu yapı sayesinde imzalama süreçleri, ayrı platformlara ihtiyaç duyulmadan mevcut iş akışları içinde yönetilebiliyor.

Signitific, modüler yapısı ve RESTful mimarisi sayesinde farklı sistemlerle hızlı ve esnek entegrasyon imkânı sunuyor. Web tabanlı senaryo arayüzü ile imzalama süreçlerinin kolayca kurgulanabilmesine imkan tanırken, birebir kurulum desteği ile entegrasyon süreçleri uçtan uca destekleniyor. Ayrıca entegratörlere özel OEM ve gateway çözümleri sayesinde servis sağlayıcılar, kendi markaları altında elektronik imza hizmeti sunabilecek bir altyapıya sahip oluyor.

E-Güven’in sunduğu Signitific çözümü, kurumların elektronik imza süreçlerini daha esnek, yönetilebilir ve entegre bir yapıda kurgulamasına imkan tanıyor.

