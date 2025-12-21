ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco'nun kuzey mahallelerini etkileyen büyük elektrik kesintisi, 130 bin konut ve iş yerini elektriksiz bıraktı. Yaklaşık 830 bin kişinin yaşadığı şehre kaos hakim olurken, şehir genelinde ulaşım ciddi bir şekilde aksadı. Elektriğin kente ne zaman verileceği ise belirsizliğini koruyor.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco şehrinin kuzeyini büyük bir kısmını karanlığa gömen yaygın elektrik kesintisi, yaklaşık 130 bin ev ve iş yeri karanlığa gömdü.

Kentin elektrik sağlayıcılarından Pacific Gas and Electric Company (PG&E), şehirdeki müşterilerinin yaklaşık üçte birini etkileyen elektrik kesintisinin, öğleden sonra erken saatlerde Richmond, Presidio ve Golden Gate Park yakınları dahil olmak üzere kuzey mahallelerde başladığını ve ardından genişlediğini açıkladı.

Yerel medya ve sosyal medya kullanıcıları, restoranların kapandığını, sokak lambalarının karardığını ve Noel süslemelerinin ışıksız kaldığını bildirdi.

YETKİLİLERDEN SEYAHAT VE GÜVENLİK UYARILARI San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı, X (eski adıyla Twitter) üzerinden şehir genelinde "önemli ulaşım aksaklıkları" konusunda uyarıda bulunarak, bölge sakinlerinden zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalarını ve kararmış trafik ışıklarını dört yönlü dur işareti gibi kabul etmelerini talep etti.

Ulaşım yetkilileri, kesintiler nedeniyle bazı otobüs ve metro istasyonlarının kapatıldığını duyurdu.

KESİNTİNİN NEDENİ TRAFO YANGINI İtfaiye yetkilileri ise yaptığı açıklamada , elektrik kesintisinin bir kısmının, yaklaşık 15.15 (TSİ 23.15) civarında 8. ve Mission sokakları yakınındaki bir PG&E trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle tetiklendiğini ifade etti.

ELEKTRİĞİN NE ZAMAN TAMAMEN VERİLECEĞİ BELİRSİZ PG&E, yaklaşık 16.00 (TSİ 12.00) itibarıyla X üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik şebekesini stabilize ettiklerini ve ek kesintiler beklemediklerini, ancak elektriğin tamamen ne zaman verileceğine dair saatin henüz netleşmediğini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası