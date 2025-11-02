Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İslam Memiş altın için kritik seviyeyi açıkladı: "2026 yılı için fırsat olabilir"

İslam Memiş altın için kritik seviyeyi açıkladı: "2026 yılı için fırsat olabilir"

İslam Memiş altın için kritik seviyeyi açıkladı: “2026 yılı için fırsat olabilir”
Altının kısa vadede geri çekilebileceğini belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Ana destek seviyem 3.800 dolar. Bu seviyelerden yapılacak alımlar 2026 yılı için fırsat olabilir” dedi. Altın ve borsada yön arayışının sürebileceğini belirten Memiş, kripto para piyasasında ise pozitif bir seyrin öne çıkabileceğini ifade etti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ekim ayını stresli ve belirsizliklerle dolu bir dönem olarak değerlendirirken, Kasım ayı için iyimser olduğunu söyledi. Memiş, “Kasım ayında hem küresel hem yerel piyasalarda pozitif bir tabloyla karşılaşabiliriz” dedi.

İslam Memiş altın için kritik seviye açıkladı: “2026 yılı için fırsat olabilir” - 1. Resim

Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimine dikkat çekerek, Aralık ayında “pas geçme” olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. 2026 yılına ilişkin beklentisini de paylaşan Memiş, “Fed’in 2026 yılında en az beş kez faiz indirimi yapabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

İslam Memiş altın için kritik seviye açıkladı: “2026 yılı için fırsat olabilir” - 2. Resim

BORSA VE DÖVİZ BEKLENTİSİ

Borsa İstanbul’un 10.972 puan seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, Kasım ayı için 11.800 puan hedefini koruduğunu söyledi. Ancak getiri açısından temkinli konuşan uzman, “Borsada yukarı yönlü hareketler olsa da diğer yatırım araçlarına göre yüksek getiri beklemiyorum” dedi.

Dolar/TL kurunun 42 lira seviyesine yerleştiğini belirten Memiş, yıl sonu için 43.80-45 TL aralığında kapanış öngördü. Euro/dolar paritesinde 1.16 seviyesinin altındaki rakamları “alım fırsatı” olarak değerlendiren Memiş, 2026 yılı ilk çeyreği için hedefini 1.22 olarak açıkladı.

İslam Memiş altın için kritik seviye açıkladı: “2026 yılı için fırsat olabilir” - 3. Resim

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Ons altının 4.000 dolar seviyesinin üzerinde olduğunu belirten Memiş, kısa vadeli düşüşlerin devam edebileceğini ancak bu gerilemelerin alım fırsatı sunduğunu söyledi. “Ana destek seviyem 3.800 dolar. Bu seviyelerden yapılacak alımlar 2026 yılı için fırsat olabilir” dedi.

Gram altının salı günü 5.557 liraya kadar gerilediğini belirten Memiş, “Gram altın yatırımcısı artık ons altına odaklanmalı. Ons 3.800 dolar seviyesini gördüğünde gram altın alımı değerlendirilebilir” uyarısında bulundu.

İslam Memiş altın için kritik seviye açıkladı: “2026 yılı için fırsat olabilir” - 4. Resim

Gümüşte pozisyonlarını kapattığını belirten Memiş, “45-49 dolar aralığında kademeli alımlar yaptık ve kar realizasyonu tamamlandı. Şu anda ons gümüş 49 dolar, gram gümüş ise 66,25 TL seviyesinde” bilgisini paylaştı.

İslam Memiş altın için kritik seviye açıkladı: “2026 yılı için fırsat olabilir” - 5. Resim

PETROL VE KRİPTO PARA PİYASASI

Brent petrolün 64 dolar civarında olduğunu belirten Memiş, “Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan bir barış haberi gelirse petrol 60 doların altına inebilir. Bu da altın ve gümüşte sert düşüşleri beraberinde getirir” değerlendirmesinde bulundu.

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in 109.580 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, “Dolar mı, Bitcoin mi? Cevabım Bitcoin. Yıl sonuna kadar 120 bin doların üzerinde bir ralli bekliyorum” dedi.

İslam Memiş altın için kritik seviye açıkladı: “2026 yılı için fırsat olabilir” - 6. Resim

