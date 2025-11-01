Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altın satışları durduruldu mu? İddialarla ilgili açıklama geldi

Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda piyasada altın satışlarının durdurulduğu öne sürüldü. Altın Madencileri Derneği söz konusu iddiaların doğru olmadığını, serbest piyasa koşullarında satışların devam ettiğini açıkladı.

Altın Madencileri Derneği'nden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) madenlerde üretilen külçe altınları TL ödeyerek alım önceliğinin bulunduğu ifade edildi. TCMB'nin son iki haftadır madenlerden üretilen altın alımlarını durdurduğu kaydedilen açıklamada, bunun nedeninin "dünya piyasaları ile Türkiye'deki altın fiyatlarında açılan makastan dolayı özellikle kuyumculuk sektörünün içine düştüğü sıkıntıyı çözmeye yönelik" olabileceği belirtildi.

Merkez Bankası'nın ön alım hakkını kullanmadığı altınların Borsa İstanbul'a kote bankalar, finans kurumları ve kayıtlı alıcılar aracılığıyla piyasaya sunulduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MERKEZ BANKALARININ BU TÜR HAMLELER YAPMASI DOĞALDIR"

"Bu durum, 2023'te altın ithalatına kota getirilmesi nedeniyle, dünya ile Türkiye'deki altın fiyatları arasında yaşanan ve kilogramda yaklaşık 5 bin 500 doları bulan fiyat farkından dolayı piyasalardaki olumsuzluğa çözüm getirmek için düşünülmüş olabilir. Merkez bankalarının bu tür hamleler yapması doğaldır. Rezerv çeşitliliği zaman zaman piyasanın regüle edilmesi için bu tür hamlelerin yapılmasını zorunlu kılabilir."

"ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN OLUMLU"

Açıklamada, Türkiye'de üretilen altının iç piyasadaki tüketicilere doğrudan verilmesinin önünü açan bu adımın, ihtiyacın iç üretimden karşılanmasını sağlayacağı ve ilave altın ithalatından oluşabilecek cari açığın büyümesine engel olacağı vurgulandı. Bu adımın ülke ekonomisi açısından olumlu olduğunun altı çizilen açıklamada, dengeler yeniden sağlandığında TCMB'nin ön alım hakkını tekrar kullanabileceği bildirildi.

"SERBEST PİYASADA ALTIN SATIŞLARI DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Serbest piyasa koşullarında altın satışları devam etmektedir. Bazı sosyal medya hesaplarında piyasada altın satışlarının durdurulduğuna yönelik haberler doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

