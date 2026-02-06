Türkiye Gazetesi
2026'nın ilk enflasyon raporunun tarihi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla 12 Şubat Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
