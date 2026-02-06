İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte gençlere tavsiyelerde bulundu. Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanımasını ve örnek almasını önemsediğini vurgulayan Bilal Erdoğan, "Kendinize kolay yoldan bir yere gelmiş insanları örnek almayın. Bizim açımızdan gerçekten Recep Tayyip Erdoğan bu yüzyıla damgasını vurmuş bir lider, başarılı bir insan" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlediği "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı.

Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada eğitim ve meslek hayatına ilişkin bilgiler verdi. 2011'den bu yana Türk kimliğini oluşturan kültürün ihyası, yeni nesillere sağlıklı ve canlı şekilde aktarılması, yeni nesillerin bu kültürel kimlikle kuşanmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunduğunu anlatan Bilal Erdoğan, bunun altında çeşitli eğitim ve gençlik çalışmalarının yer aldığını belirtti. Erdoğan, İlim Yayma Vakfı olarak başarılı öğrencileri yeni ufuklara eriştirmek için faaliyetler yaptıklarını söyledi.

"TÜRKİYE, DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAYA BAŞLADI"

Erdoğan, milleti merkezine alan bir eğitim hareketi içerisinde yerli, milli ve bu toprakları vatan yapan değerleri referans alarak bunları dünyaya tesir edecek düzeye taşımak için mücadele ettiklerini vurguladı. Bu amaç için gerekli özgüveni kendilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağladığını vurgulayan Bilal Erdoğan, 2000'li yıllardan bu yana Türkiye'nin milli gelirinin katlanarak arttığını, bununla birlikte oluşan imkanlarla Türkiye'nin dünyada söz sahibi olmaya başladığını aktardı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan

Birçok ülkenin Türkiye'yi örnek aldığının altını çizen Erdoğan, bunu başarmanın yolunun fiziki ve beşeri altyapıya yapılan güçlü yatırımlarla mümkün olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her zaman bu konuda güçlü bir irade ortaya koyan lider olduğunu dile getiren Erdoğan, gençlere başarılı insanları örnek almalarını tavsiye etti.

"KOLAY YOLDAN BİR YERE GELMİŞ İNSANLARI ÖRNEK ALMAYIN"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler kendinize kolay yoldan bir yere gelmiş insanları örnek almayın. Bizim açımızdan gerçekten Recep Tayyip Erdoğan bu yüzyıla damgasını vurmuş bir lider, başarılı bir insan. Siyaset hayatında da siyaset dışında da başarılı olması yönüyle, gençlerin Cumhurbaşkanımızı tanımasını ve örnek almasını çok önemsiyorum. Onun bu ülkeye sağladığı kabiliyetler, iddialı olmamızı gerektiriyor ki dünyadaki belli meselelerde Türkiye söz söylemeye devam edebilsin. Türkiye, dünyanın böyle bir zamanında Allah'ın izniyle insanlığın refahı, huzuru için bir şeyler yapacak konumda."

Dünyanın herkesin kendi menfaatini düşündüğü bir dönemden geçtiğini ve daha iyi, düzgün, insanı merkeze alan yeni bir dünya düzeni gerektiğini ifade eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni bir dünya mümkün." sözlerini hatırlattı. Erdoğan, bu nedenle daha bilinçli ve idealist bir nesil yetiştirilmesinin kritik önemini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası