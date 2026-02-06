Mudurnu'da bulunan Yıldırım Bayezid Camisi, Osmanlı erken dönem mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid tarafından henüz şehzadelik yıllarında inşa ettirilen yapı, mimarlık tarihinde özel bir yer tutuyor.

'BÜYÜK KUBBE' DENEMELERİNİN İLKİ

Yaklaşık 19,5 metre çapındaki ana kubbesiyle dönemin mühendislik sınırlarını zorlayan eser, Osmanlı mimarisinde "büyük kubbe" inşasına yönelik ilk deneme ve bu geleneğin ilk örneği olarak kabul ediliyor.

Osmanlı erken dönem mimarisinin en önemli eserlerinden! Asırlara meydan okuyor

Moloz taş duvar örgü sistemiyle inşa edilen, sadeliği ve zarafeti bir arada sunan cami, güçlü statik yapısıyla yüzyıllardır ayakta kalmayı başardı. Yıldırım Bayezid Camisi, hem mimarlık tarihine meraklı araştırmacıların hem de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

