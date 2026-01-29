Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Güngören Belediyesi'nin "Tek Soru, Tek Cevap" programında liseli gençlerin sorularını cevapladı. Bir gencin, "Ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz?" sorusuna Bilal Erdoğan, "2009 yılı başında restoran işine başladık ortaklarımla. O zamandan bugüne de gıda işiyle uğraşıyorum. Restoranlarımız var. Dubai'de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü'de açmayı planlıyoruz." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, bir program kapsamında liselilerle buluşup, gençlerin sorularını cevapladı. Erdoğan, aynı zamanda ne işle meşgul olduğunu da açıkladı.

Bilal Erdoğan, İstanbul'da Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in moderatörlüğünü üstlendiği Güngören Belediyesi'nin "Tek Soru, Tek Cevap" programında liseli gençlerle bir araya geldi.

Bilal Erdoğan'a bir genç kız tarafından, "Ticarette uğraştığınızı biliyoruz. Ancak tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz?" sorusu soruldu.

"ARKADAŞLARIMA, 'TÜRKİYE'DEKİ İŞİNİZE ORTAK OLABİLİR MİYİM?' DEDİM"

Soruya cevap veren Erdoğan, "İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika'da, Türkiye'den de tanıştığım arkadaşlarım stantlarda bir şeyler satıyorlardı. Türkiye'ye dönüp Türkiye'de bu işe devam etmek istediklerini söylediler. Ben de dedim ki onlara; 'Siz dönün, 'Ben Türkiye'deki işinize ortak olabilir miyim?' dedim. Türkiye'de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş de kozmetik üzerineydi." dedi.

"GIDA SEKTÖRÜNDEYİM"

Erdoğan, cevabının devamında günümüzde hangi işle meşgul olduğunu da açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ondan sonra 2009 yılı başında restoran işine başladık aynı ortaklarımla. O zamandan bugüne de gıda işiyle uğraşıyorum. Restoranlarımız var ortaklarımızda. Şimdi işte Dubai'de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü'de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim arkadaşlar."

