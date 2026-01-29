Adana’da 15 yaşındaki E.Ö. akran dehşetini yaşadı. Kız meselesi nedeniyle parkta sıkıştırılan çocuk, 4 çocuğun bıçaklı saldırına uğradı. Önde darp edilip sonra göğsünden ve bacağından bıçaklanan çocuk, ölümden döndü. İşte korkunç olayın detayları…

17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın 15 yaşındaki E.Ç. tarafından ‘yan bakma’ kavgasında bıçaklanarak öldürülmesinin ardından akran zorbalığı dur durak bilmiyor. Bu kez de zorbalığın adresi Adana oldu.

Adana’nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre 15 yaşındaki E.Ö., önceki okulundan arkadaşı A.İ. ile sosyal medyada mesajlaştı. 15 yaşındaki kız çocuğu A.İ. bu mesajlaşmayı yaşıtı olan eski erkek arkadaşı U.Y.’ye anlattı.

Bir akran dehşeti daha! Darp edip göğsünden ve bacağından bıçakladılar

DARP EDİP BIÇAKLADILAR

23 Ocak günü U.Y. arkadaşları Y.B. (15), S.K.K. (15) ve A.Ö (15) ile halı sahadan çıkan E.Ö.’nün yanına geldi. Atatürk Çocuk ve Dinlenme Parkı'nda meydana gelen tartışma sonrasında U.Y. ve 4 arkadaş E.Ö.'yü darp etti. Sonra S.K.K., Özay'ı önce göğsünden ardından da sağ ve sol bacağından bıçakladı.

Bıçaklanan E.Ö. hastanede 3 gün tedavi altında kaldı. Olay sonrasında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ö. serbest bırakılırken, U.Y. ve Y.B. tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şüphelilerden S.K.K. ise aranmaya devam ediliyor.

"ÖZÜR DİLE DEDİLER"

Bıçaklanan E. Ö., yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:

Eski kız arkadaşına yazdığım için ‘Özür dile' dediler. Bende özür dilemedim ama bıçağı görünce dördünden de özür diledim. Sonrasında bana saldırdılar ve bıçakla önce göğsümden ardından da sağ ve sol bacağımdan bıçaklandım. Beni bıçakladıktan sonra arkamdan ‘Bıçağı yedi, daha konuşamaz' diyerek dalga geçmişler. Kızla mesajlaştım ancak öncesinde ‘Konuştuğun var mı, sorun olmasın' diye sordum. Kızda sorun olmayacağını söyledi ancak gidip bunu eski erkek arkadaşına anlatmış.

“4 KİŞİ İNSAFSIZCA SALDIRDI”

E.Ö.'nün annesi Pelin Ö. ise oğlunu akran zorbalığına karşı çok kez uyardığını belirterek “Şikayetimizden dönmeyeceğiz. Daha fazla çocuğun öldürülmemesini, yaralanmamasını istiyoruz. Bir an önce bu çocuğun bulunup tutuklanmasını istiyorum. Ailesi benimle irtibata geçip şikayetimizi geri çektirmek istiyor. Hiçbir şekilde görüşmeyi kabul etmedim. 4 kişi insafsızca çocuğuma saldırdı” dedi.

