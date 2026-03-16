Fatih Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen çocuk iftarı programı kapsamında 3 binden fazla çocuk, Süleymaniye Camii’nde kurulan sofrada bir araya gelerek oruç açtı.

İstanbul’un simge yapılarından olan Süleymaniye Camii, anlamlı bir iftar organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara tanıtmak ve bu geleneği yaşatmak maksadıyla gerçekleştirilen programa, yaklaşık 3 binden fazla çocuk ailesiyle birlikte katılım sağlarken, etkinliğe toplam 6 bin kişi katıldı.

Süleymaniye’de iftar buluşması: 3 bin çocuk aynı sofrada

Fatih Belediyesi ve İstanbul İl Müftülüğü iş birliğiyle Süleymaniye Camii’nde düzenlenen çocuk iftarı programına Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve aileleriyle birlikte çok sayıda çocuk katıldı. İftar öncesi ve sonrasında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Caminin bahçesinde kurulan platformdan gösteriler yapılırken, oyun parkurları ve atölyelerde çocuklar doyasıya eğlendi. Caminin içerisine kurulan sofralarda çocuklar ve aileleri iftar yapmanın heyecanını yaşadı.

