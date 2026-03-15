Türk futbolunun köklü kulübü küme düştü: UEFA Kupası'ndan 3. Lig'e
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Adanaspor, Somaspor mağlubiyeti sonrası ligin bitimine 6 hafta kala küme düştü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 28. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı Somaspor’a 5-0 mağlup oldu.
19 YIL SONRA AYNI YERDE
Toplamda 4 puanı bulunan Adana ekibinin, bu sonuçla ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Kulüp tarihi boyunca 3 kez UEFA Kupası’nda boy gösteren Adanaspor, 19 yıl sonra TFF 3. Lig’e düştü.
UEFA KUPASI'NDAN 3. LİG'E
Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ligden çekildiği Kırmızı Grup'ta 3. lige düşen son takım Adanaspor oldu. Tarihinde 3 kez UEFA Kupası'nda mücadele eden Adanaspor, daha önce 2006-07 sezonunda yer aldığı 3'üncü lige 19 yıl sonra düştü.
