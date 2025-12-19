Akran zorbalığının son adresi Konya oldu. 13 yaşındaki çocuk, arkadaşının kafasına taşla vurdu. Kafasından darbe alan Hasan Berat’ın kırılan kafatası titanyum ile yeniden oluşturdu. Şiddeti uygulayan T.F.'nin 6 günlük cezaevi sonrasında yaptığı paylaşım ise 'Pes' dedirtti. İşte kan donduran ‘akran’ zorbalığının detayları…

Konya’da yaşanan ‘akran zorbalığı’ kan dondurdu. 13 yaşındaki Hasan Berat, futbol antrenmanı sonrasında arkadaşı tarafından korkunç bir saldırıya uğradı.

TAŞLA VURDU

Konya’nın Meram ilçesinde 8 Aralık’ta 8. sınıf öğrencisi Hasan Berat, kendisi ile aynı yaştan olan okul arkadaşı T.F. ile birlikte futbol antrenmanına gitti. İddiaya göre T.F.’nin Hasan Berat’ın bacağına taş atmasına Hasan tepki gösterdi. Hasan’ın tepkisi sonrasında eline yerden taş alan T.F., Hasan’ın kafasına vurup kaçtı.

KAFATASI PARÇALANDI

Korkunç şiddet sonrasında 13 yaşındaki Hasan’ın kafasında derin yarıklar oluştu. Kırılan kafatası titanyum parçalarıyla yeniden oluşturulan Hasan’ın beyin zarında yırtılma, kolunda da kilitlenmeler tespit edildi.

'BABA TAHLİYE' PAYLAŞIMI

Hasan, yoğun bakım sonrası gözetim altında tutulurken Hasan’a saldıran arkadaşı T.F. ise 6 gün tutuklu kalıp cezaevinden çıktı. T.F. cezaevi çıkışı sosyal medya hesabından da 'Baba tahliye' paylaşımı yaptı.

“KASITLI ATMADIM”

Önce Hasan Berat'ın kendisine taş attığını öne süren T.F. kendini “Başını eğdi. Bu nedenle taş başına isabet etti. Kasıtlı olarak kafasına atmadım” diyerek savundu.

