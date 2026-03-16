Beşiktaş'ın Malili kanat oyuncusu El Bilal Toure, Gençlerbirliği'ni mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medyadan sert bir paylaşımda bulundu.

Siyah beyazlıların 24 yaşındaki oyuncusu El Bilal Toure, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımla gönderme yaptı. Malili futbolcu, Beşiktaşlı taraftarlara teşekkür ederken kendisine yönelik eleştirilere de sert sözlerle cevap verdi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Siyah beyazlı taraftarlara teşekkür eden Toure, "Beşiktaş'ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum." dedi.

"O APTALLAR GİBİ OLMAYIN"

Eleştirilerde bulunan bazı kesimlere de tepki gösteren Malili oyuncu, "Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın." ifadelerini kullandı.

