İstanbul Güngören'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katilin sosyal medyadaki paylaşımı tüyler ürpertti. Bir kullanıcının gönderisine verilen müzikli cevapta yer alan, “Arkadaşlar emlakçı değiliz ama isteyeni toprak sahibi yapıyoruz” ve “Mermi kadar hızlı olabilirsiniz ama sizi yetiştiren dayılarınız kuru sıkı” sözleri dikkat çekti.

İstanbul Güngören’de ‘yan bakma’ nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren çocuğun, sosyal medyada bir paylaşıma verdiği müzikli cevapta yer alan sözler kan dondurdu.

Korkunç olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi.

16 yaşında katledildi! Atlas Çağlayan’ı öldüren katilin tüyler ürperten paylaşımları ortaya çıktı

16 YAŞINDAKİ ATLAS ÇAĞLAYAN ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (16) yaraladı.

Ağır yaralanan Atlas, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atlas Çağlayan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

16 yaşında katledildi! Atlas Çağlayan’ı öldüren katilin tüyler ürperten paylaşımları ortaya çıktı

KATİL TUTUKLANDI

Olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.'yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniydtteki işlemleri tamamlanan E.Ç., Bakırköy Adalet Sarayı/na sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan çocuk, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

ATLAS'IN BIÇAKLANDIĞI ANIN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Kavga anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında kavga çıktığı, Atlas'ın bıçaklandığı görülürken, olaydan sonra sokakta yaşanan hareketlilik de cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Atlas'ı bıçaklayan zanlının olaydan önce arkadaşlarıyla kafede oturduğu anlar da kameraya yansıdı.

ACILI ANNE: YAVRUMU ALDI BU CANİLER BİZDEN

TGRT Haber’e konuşan Atlas’ın acılı annesi Gülhan Ünlü “Benim yavrumun ömrü 16 yıl mıydı? Benim çocuğumu aldılar benden. Gittiğimde can çekişiyordu. Yüzü mosmor olmuştu. Çocuğumu bıçaklamışlar iki yerinden. Yavrumu aldı bu caniler bizden” ifadelerini kullandı.

16 yaşında katledildi! Atlas Çağlayan’ı öldüren katilin tüyler ürperten paylaşımları ortaya çıktı

KAN DONDURAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Öte yandan, Atlas’ı bıçaklayan çocuğun sosyal medyada bir paylaşıma verdiği müzikli cevaplar dikkatleri çekti. Şarkıda yer alan “Arkadaşlar emlakçı değiliz ama isteyeni toprak sahibi yapıyoruz” ve “Mermi kadar hızlı olabilirsiniz ama sizi yetiştiren dayılarınız kuru sıkı” sözleri ise kan dondurdu.

16 yaşında katledildi! Atlas Çağlayan’ı öldüren katilin tüyler ürperten paylaşımları ortaya çıktı

Haberle İlgili Daha Fazlası