Güngören'de 'yan bakma' tartışması kanlı bitti. 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından sustalı bıçakla ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken görgü tanıkları her şeyin saniyeler içinde gerçekleştiğini anlattı.

Türkiye'nin aylarca konuştuğu Minguzzi cinayetinin benzeri bu defa İstanbul Güngören'de yaşandı. 14 Ocak yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (16) yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Atlas Çağlayan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.'yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı.

Bir Minguzzi vakası daha... 16 yaşındaki Atlas'ın katili de çocuk! Cinayet anı kamerada

E.Ç., Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan çocuk, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

KORKUNÇ OLAY KAMERADA

Kavga anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında kavga çıktığı, Atlas'ın bıçaklandığı görülürken, olaydan sonra sokakta yaşanan hareketlilik de cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Çay işletmeciliği yapan Yener Başkutlu, "Genç bir kardeşimiz bıçaklandı. Bir kargaşa duyduk. Olayın ne olduğuna baktık. 16 yaşındaydı. Biz müdahale etmeye çalıştık ancak yarası büyük olduğu için bir şey yapamadık.

Aslında olayda bir şey yoktu. Niye yan baktın olayı olmuş. Vuran çocuk genç kızla birlikteymiş. Kıza hava olsun diye bıçaklamış. Vurup geri geldi. Biz onu yakaladık, emniyete teslim ettik. Saniyelik oldu olay. Çok üzgünüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MİNGUZZİ CİNAYETİ

Türkiye'nin aylarca konuştuğu cinayet 24 Ocak'ta Kadıköy'de işlenmişti. Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi beş yerinden bıçakladı.

Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmeledi. Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra öldü.

BENZER CİNAYETLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından benzer cinayetler işlenmişti.

3 Mart'ta 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu, 18 yaşındaki A.M.Ö. isimli saldırgan tarafından öldürülmüştü.

10 Ağustos günü ise 22 yaşındaki Hakan Çakır, çocuk yaştaki beş kişinin saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

