Antalya'da 20 yaşındaki genç, ağabeyine ve diğer ağabeyinin eşine çıkan tartışmada silahla ateş etti. Ağabey hayatını kaybederken yenge yaralandı. Olay yerini gören anne sinir krizi geçirdi, o anlar kameralara yansıdı.

Acı olay Kepez ilçesinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.U. (20) motosikletle ailesinin yaşadığı siteye gelerek, otomobilde bulunan ağabeyi Vedat U. ve diğer ağabeyinin eşi Z.U.'ya henüz belirlenemeyen bir sebeple peş peşe ateş etmeye başladı.

Antalya'da aile faciası! Ağabeyi ve yengesini kurşun yağmuruna tuttu

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Vedat U. ve yenge Z.U.'nun yardımına silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar koşarken, E.U. ise geldiği motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Antalya'da aile faciası! Ağabeyi ve yengesini kurşun yağmuruna tuttu

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay sırasında evde olan ve silah seslerini duyarak aşağıya inen Vedat U.'nun annesi sinir krizi geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı. Vedat U. ve yenge Z.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da aile faciası! Ağabeyi ve yengesini kurşun yağmuruna tuttu

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

Kardeşinin silahından çıkan kurşunlarla karın, boyun ve baş bölgesinden yaralanan Vedat U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya'da aile faciası! Ağabeyi ve yengesini kurşun yağmuruna tuttu

Olayın ardından motosikletle kaçan E.U. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olay Yeri İnceleme ekibi araç ve çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, araç çevresinde çok sayıda boş kovan olduğunu belirledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası