Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve ardından Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör'e sette duygusal bir veda yapıldı. Ünlü oyuncu konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Doğukan Güngör, test sürecinin ardından serbest bırakılmıştı. Oyuncunun test sonucu 'pozitif' çıkınca, ünlü isim Fatih karakterini canlandırdığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Yapım ekibi, oyuncunun ayrılığının hemen ardından harekete geçerek Fatih karakteri için Emre Dinler ile anlaşma sağladı. Öte yandan ayrılık kararı sonrası, cuma günü çekilen ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı sahneler iptal edildi.

Set ekibi, Güngör’ün diziden ayrılacak olmasının ardından ona sürpriz bir veda düzenledi. Duygusal anların yaşandığı törende ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamazken, set çalışanları yanında olarak destek verdi.

"BU ENKAZIN ALTINDAN ÇIKACAĞIMA EMİN OLABİLİRSİNİZ"

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı görüntülerde gözyaşlarını tutamayan Doğukan Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu evde 3 buçuk yıllık anılar, oynanmış, ruhumla yaşanmış birçok güzel sahne... Bu da Doğukan olarak en zor sahnem herhalde. Duygusal da bir yapım var, o yüzden zorlanıyor insan bazen böyle süreçlerden geçerken. Şu anda maruz kaldığım durumdan, bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkım, işime olan sevgim ve kendime olan güvenimle çıkacağıma emin olabilirsiniz."

ÜNLÜ OYUNCUDAN DESTEK

Gözyaşlarını tutamayan oyuncuyu teselli eden isim usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan oldu. Taylan, Güngör’e şu sözlerle veda etti:

"Biz sana inanıyoruz, seni çok seviyoruz. Seninle çalıştığımız için çok mutluyuz. İleride tekrar çalışacağımızdan da çok eminim. En kısa zamanda tekrar buluşalım, delikanlının başına her şey gelir."

