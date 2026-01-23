'Kızılcık Şerbeti' dizisinin Fatih Ünal'ı Doğukan Güngör, yasaklı madde testlerinin pozitif çıkmasının ardından kadrodan çıkarıldı. İddiaya göre sahnelere müdahale edilirken, yeni oyuncu arayışı başladı.

Ekranların popüler dizisi 'Kızılcık Şerbeti', başrol oyuncusu Doğukan Güngör ile yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz hafta ünlüler yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Güngör’ün saç ve kan örneklerinde yapılan testler pozitif çıkmıştı.

YENİ FATİH ÜNAL ARANIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu gelişme üzerine yapım ekibi, oyuncunun dizideki sahnelerinin kullanılmamasına karar verdi. Güngör’ün tanıtım materyallerindeki sahneleri çıkarılırken, dizinin ekibi yeni Fatih Ünal’ı bulmak için çalışmalara başladı.

