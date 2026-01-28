Millî Saraylar, ziyaretçilerin artan talepleri sonrasında uzun zamandır sürdürdüğü fotoğraf çekme yasağını kaldırdı. Yeni yönetmelikle artık Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı gibi tarihî mekânların yanı sıra birçok müzede cep telefonuyla yapılan şahsi çekimlere izin verilecek. Peki, müzede fotoğraf ne kadar serbest olmalı?

MURAT ÖZTEKİN - Müzeler, artan dijitalleşme ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte âdeta fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Sergilenen eserleri fotoğraflamanın ötesinde poz verenler, selfie çekenler, sosyal medyaya hikâye hazırlayanlar ve bu esnada sanat eserlerini görmeye çalışan ziyaretçiler bir aradalar.

Fotoğraf çekimine dair sıkı yasak uygulayan müzelerde bile artık kurallar gevşetiliyor. Millî Saraylar da saray, müze ve kasırlarının iç mekânlarında uyguladığı fotoğraf yasağını büyük ölçüde kaldırdı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni yönetmelikle ziyaretçilerin flaş kullanmadan ve ziyaret akışını aksatmadan cep telefonlarıyla fotoğraf çekimi yapabilmesinin önü açıldı. Yetkililerden öğrendiğimize göre bu kararda vatandaşlardan gelen yoğun talep tesirli oldu.

Selfıe tutkunlarının istediği oldu! Millî Saraylarda fotoğraf yasağına son

ABİYELİ ÇEKİM HÂLÂ YASAK

Böylece artık Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Resim Müzesi ile sair saray ve müzelerde şahsi fotoğraf çekme yasağı sona erdi. Ancak bazen sosyal medyada gündem olan abiyeli çekimlere ve profesyonel çekimlere yine izin verilmeyeceği öğrenildi. Öte yandan Topkapı Sarayı’ndaki “Kutsal Emanetler Dairesi” gibi özel ve yoğun bölümlerde de sınırlama olabilir.

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde ise profesyonel olmayan fotoğraf çekimlerine genelde izin veriliyor. Özel müzelerin çoğunda da benzeri bir durum görülüyor.

YASAKLARIN SIKI OLDUĞU MÜZELER

Dünya müzeleri arasında fotoğraf yasağını sıkı şekilde uygulayanlar hâlâ var. Mesela Vatikan Müzesinde Sistine Şapeli ve ABD’nin New York şehrindeki Frick Koleksiyonu, bunların arasında.

MÜZEDE FOTOĞRAF YASAKLANMALI MI?

Müzelerde fotoğraf çekimi aslında bir tartışma mevzuu. Fotoğraf yasağı uygulayan müze idarelerinin haklı gerekçeleri de var. Fotoğraf çekimi, ziyaretin önüne geçebiliyor, bir müddet sonra çekimler ziyaret akışını bozabiliyor ve eserler için risk oluşturabiliyor.

Ancak dijitalleşme ile artık fotoğraf çekmek hayatın önemli bir parçası olarak görülüyor. Konuştuğumuz müze ziyaretçileri yasakların kalkmasından memnun. Dolmabahçe Sarayı ziyaretçilerinden İrfan Âdemoğlu “Bilet parası ödüyor ama bir kare fotoğraf dahi çekemiyorduk. Bence karar yerinde” diye konuşuyor.

RİSK DÜŞÜK AMA…

Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan sanat tarihçisi ve rehber Doç. Dr. Sedat Bornovalı ise “Çekimlerin eserler için oluşturduğu risk düşük. Bu açıdan kaygılanmaya gerek yok” diyor. Ancak Bornovalı, sözlerine şöyle devam ediyor: Diğer yandan müze ve sarayların buraları fon olarak kullanan kişilere mekân sağlama yükümlülüğü yok. Yani eserleri ve mekanları fotoğraflamak her zaman serbest olmalı. Bu konunun kısıtlanması çağdışı ve bu hatalardan geri dönüldüğü görülüyor ama ziyaretçilerin poz vererek çektiği fotoğraflara, kapalı mekânlarda kısıtlama koymak mümkün ve mantıklı.

