Samsun’da farklı ilçelerde yaşanan su kesintileri vatandaşların gündemine geldi. 14 Mart 2026 Cumartesi günü SASKİ tarafından yapılan açıklamalara göre bazı mahallelerde ana şebeke arızası nedeniyle geçici su kesintileri uygulanıyor. Özellikle Çarşamba ilçesinde yaşanan kesintinin bitiş saati merak ediliyor.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 14 Mart 2026 tarihinde bazı ilçelerde meydana gelen arızalar nedeniyle planlı ve geçici su kesintileri yaşandığını duyurdu. Ana şebeke hatlarında oluşan arızaların giderilmesi için ekiplerin sahada çalışma yürüttüğü belirtilirken, kesintinin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

SASKİ SAMSUN SU KESİNTİSİ 14 MART 2026

ATAKUM - Cumhuriyet Mahallesi - 19:00

19 MAYIS - Çiftlikköy, Düzköy Mahalleleri - 18:00

ATAKUM - Büyükoyumca, Körfez Mahalleleri - 17:00

İLKADIM - Çatalarmut Mahallesi - 17:00

ATAKUM - Meyvalı Mahallesi - 16:00

TERME - Aybeder, Beşikli, Elmaköy, Gölyazı, Gündoğdu, Kuşculu, Özyurt, Şuayip, Yenicami, Yerli Mahalleleri - 17:00

TERME - Söğütlü Mahallesi - 16:00

SASKİ su kesintisi! Samsun Çarşamba su kesintisi ne zaman bitecek? (14 Mart 2026)

SAMSUN ÇARŞAMBA SU KESİNTİSİ

SASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre Çarşamba ilçesinde yaşanan su kesintisinin 14 Mart 2026 tarihinde saat 18.00 civarında sona ermesi planlanıyor. Ana şebeke hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Çarşamba ilçesinde kesintiden Helvacalı, Bafracalı, Çay, Hasbahçe, Canlı, Orta ve Yukarı Donurlu mahalleleri etkileniyor. Arızanın giderilmesinin ardından suyun kademeli olarak yeniden verileceği belirtiliyor.

